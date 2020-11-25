Власти Южной Кореи сейчас проводит расследование в отношении мужчины, который бежал из Северной Кореи. Тот утверждает, что перепрыгнул трехметровую стену на границе между двумя странами.

20-летний мужчина бежал из Северной Кореи еще в начале ноября, сообщает The Korea Herald. Военные его задержали через несколько часов, после того как он пересек линию границы между двумя странами мимо форпосты.

Мужчина утверждает, что ему удалось перепрыгнуть трехметровую стену на границе, ведь раньше был гимнастом.

Издание отмечает, что следователи дважды заставили мужчину прыгать, чтобы подтвердить его слова. Также в подтверждение его теории говорит тот факт, что у него небольшой вес тела.

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Военные все еще изучают, почему датчики на ограждениях не сработали.