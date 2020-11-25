Влада Південної Кореї зараз проводить розслідування щодо чоловіка, який втік з Північної Кореї. Той переконує, що перестрибнув триметрову стіну на кордоні між двома країнами.

20-річний чоловік втік з Північної Кореї ще на початку листопада, повідомляє The Korea Herald. Військові його затримали через декілька годин, як він перетнув лінію кордону між двома країнами повз форпости.

Чоловік переконує, що йому вдалося перестрибнути триметрову стіну на кордоні, адже раніше був гімнастом.

Видання зазначає, що слідчі двічі змусили чоловіка стрибати, щоб підтвердити його слова. Також на підтвердження його теорії є той факт, що у нього невелика вага тіла.

До теми Ілюзія раю: які трюки використовує КНДР, щоб залякати людей

Військові все ще вивчають, чому датчики на огорожах не спрацьовували.