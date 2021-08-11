В Северной Корее показали первые соревнования Олимпиады через несколько дней после закрытия Игр

Олимпийские игры в Токио официально закончились 8 августа 2021 года. Через два дня после этого на северокорейском канале показали первые соревнования на Олимпиаде.

Трансляция состоялась на Корейском центральном телевидении (KCTV). При этом 10 августа там показали футбольный матч между женскими сборными Великобритании и Чили, который состоялся еще до официального открытия Олимпиады – 21 июля.

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При этом качество трансляции было довольно низким. И показали не весь матч, а только 70 минут, и без комментариев.

Как и почему Северная Корея решила транслировать этот матч – пока неизвестно. Но это были первые кадры с Олимпиады 2020, которые показали на общедоступном северокорейском телеканале (в КНДР также есть еще один спортивный канал, предназначенный только для цифрового телевидения. Но он не доступен для широких масс населения и недоступен за рубежом).

Также неизвестно, получала ли Северная Корея право на трансляцию Олимпиады-2020.

Стоит отметить, что на Олимпийских играх в Токио Северная Корея не была представлена. В апреле 2021 года местные власти отказалась делегировать своих спортсменов из-за опасений заражения коронавирусом.