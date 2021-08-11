Трансляция состоялась на Корейском центральном телевидении (KCTV). При этом 10 августа там показали футбольный матч между женскими сборными Великобритании и Чили, который состоялся еще до официального открытия Олимпиады – 21 июля.

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При этом качество трансляции было довольно низким. И показали не весь матч, а только 70 минут, и без комментариев.

Как и почему Северная Корея решила транслировать этот матч – пока неизвестно. Но это были первые кадры с Олимпиады 2020, которые показали на общедоступном северокорейском телеканале (в КНДР также есть еще один спортивный канал, предназначенный только для цифрового телевидения. Но он не доступен для широких масс населения и недоступен за рубежом).

Также неизвестно, получала ли Северная Корея право на трансляцию Олимпиады-2020.

Стоит отметить, что на Олимпийских играх в Токио Северная Корея не была представлена. В апреле 2021 года местные власти отказалась делегировать своих спортсменов из-за опасений заражения коронавирусом.