Трансляція відбулася на Корейському центральному телебаченні (KCTV). При цьому 10 серпня там показали футбольний матч між жіночими збірними Великої Британії та Чилі, який відбувся ще до офіційного відкриття Олімпіади – 21 липня.

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При цьому якісь трансляції була доволі низька. Та й показали не весь матч, а лише 70 хвилин, і без коментарів.

Як і чому Північна Корея вирішила транслювати цей матч – поки невідомо. Але це були перші кадри з олімпіади-2020, які показали на загальнодоступному північнокорейському телеканалі (в КНДР також є ще один спортивний канал, призначений лише для цифрового телебачення. Але він не доступний для широких мас населення і недоступний за кордоном).

Також невідомо, чи Північна Корея отримувала право на трансляцію з Олімпіади-2020.

Варто відзначити, що на Олімпійських іграх в Токіо Північна Корея не була представлена. У квітні 2021 року тамтешня влада відмовилася делегувати своїх спортсменів через побоювання зараження коронавірусом.