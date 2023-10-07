Соперник Украины вызвал "засланного казачка" из России на матч отбора к Евро-2024

Северная Македония станет следующим соперником сборной Украины по футболу в отборе на Евро-2024. Главный тренер Благя Милевски не постеснялся вызвать в национальную команду футболиста из страны-агрессора.

Тренерский штаб северных македонцев вызвал на октябрьские матчи 25 футболистов. Среди них игрок, выступающий в российском чемпионате.

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Удивительный выбор

Речь идет о 21-летнем левом защитнике Бояне Димоски, который с июля 2023 года играет за российский второлиговый Акрон из Тольятти.

В текущем сезоне поклонник вражеского футбола провел 10 матчей, в которых отдал два ассиста. Клуб Димоски после 10 туров идет на 7 месте в турнирной таблице первенства ФНЛ.

Главный тренер сборной Северной Македонии не боится испортить себе футбольную репутацию в Европе, вызвав футболиста из страны, устроившей полномасштабное вторжение в Украину.

Однако о чем можно говорить, если украинский наставник Александр Петраков уже регулярно вызывает в национальную команду Армении выступающих в России игроков.

Украина уже встречалась с Северной Македонией в отборе на Евро-2024. Поединок 3 тура закончился волевой победой украинцев 2:3. Тогда за "сине-желтых" забивали Илья Забарный, Ефим Конопля и Виктор Цыганков.

Последний уж точно не сыграет в октябрьских матчах за украинскую сборную из-за травмы, полученной в поединке Жирона – Реал (0:3).

В прошедшей встрече Димоски, играющий в России, провел весь поединок на скамье запасных северных македонцев.

Начало встречи Украина – Северная Македония 14 октября в 16:00 (с Киевом) в чешской Праге. Перед этим матчем в активе обеих сборных по 7 баллов и, соответственно, третье и четвертое места в группе.

Кроме матча против Украины, северные македонцы проведут товарищескую игру против Армении, которую возглавляет украинец Петраков (17 октября).