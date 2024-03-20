Украина с победы стартовала в отборе на Евро: Кристиан Шевченко дебютировал за сборную - видео

В среду, 20 марта, юношеская сборная Украины по футболу U-19 стартовала в отборе на Евро-2024. Подопечные Дмитрия Михайленко справились со сборной Северной Македонии.

Северная Македония U-19 – Украина U-19 0:2

Голы: Кревсун, 45+1, Пономаренко, 48

Первого гола в поединке пришлось ждать до компенсированного времени первого тайма, когда угловой Украины превратился в гол. Мяч после подачи отлетел под удар Кревсуну, который в одно касание пробил из-за пределов штрафной македонцев 0:1, сообщает 24 Канал.

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На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе в счете подопечных Дмитрия Михайленко.

15-минутный отдых пошел в пользу украинца, которые со старта второй части игры удвоили свое преимущество на табло – 0:2. Пономаренко взял на себя ответственность и пробил из-за пределов штрафной. В этот день украинские футболисты результативно стреляли по воротам сверстников из Северной Македонии.

На последние 10 минут главный тренер "сине-желтых" выпустил на поле Кристиана Шевченко, сына президента УАФ и легендарного футболиста Андрея Шевченко.

Напомним, что недавно Кристиан получил украинский паспорт, который дал ему право дебютировать за сборную Украины.

До финального свистка гости сохранили комфортное преимущество в счете и стартовали в квалификации к Евро-2024 с победы над Северной Македонией 0:2.

Видео обоих голов сборной Украины U-19

В другом матче группы G Швейцария обыграла минимальной Латвию 1:0.

Свой следующий поединок отбора украинская сборная сыграет 23 марта против Латвии. А последний матч группового раунда для украинцев состоится 26 марта.