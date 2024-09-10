Северная Ирландия – Украина: онлайн-трансляция матча квалификации Евро-2025

Сборная Украины U-21 ведет борьбу за путевку на молодежный чемпионат Европы-2025. Восьмой матч квалификации подопечные Унаи Мельгосы проведут в против Северной Ирландии.

Молодежная сборная Украины продолжает выступления в квалификации на Евро U-21. Команда Унаи Мельгосы посетит Баллимины, где сыграет против местной сборной Северной Ирландии, пишет 24 Канал. Начало – в 21:45 по киевскому времени.

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В шаге от Евро-2025

"Сине-желтые" имеют идеальную статистику в отборе. В семи матчах Украина одержала семь побед, при этом пропустив всего три гола. Это позволяет команде Мельгосы лидировать в группе.

Наша сборная опережает Англию на два балла и при этом имеет матч в запасе. Этот матч – как раз против Северной Ирландии. Напрямую в финальную часть отберутся все победители групп и даже три лучших вторых места, поэтому можно сказать, что Украина уже одной ногой на Евро.

В свою очередь "зелено-белые" уже потеряли шансы квалифицироваться на турнир. Подопечные Томми Райта идут предпоследними в группе, имея в своем активе 7 очков. При этом в прошлом матче Северная Ирландия удивила, отобрав очки у Англии (1:1).

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