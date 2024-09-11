Сборная Украины U-21 победила сверстников из Северной Ирландии и досрочно вышла на Евро-2025

Во вторник, 10 сентября, сборная Украины U-21 сыграла выездной матч квалификации Евро-2025 против Северной Ирландии. Игроки молодежной национальной команды смогли добыть положительный результат.

Северная Ирландия – Украина 1:2

Голы: Аллен, 81 (П) – Волошин, 10, Брагару, 30

Удаления: Батагов, 80

Молодежная сборная Украины сыграли в восьмом туре отбора на чемпионат Европы-2025 и одержала восьмую победу подряд. Невероятное достижение от украинских юношей, которые имеют стопроцентный результат в этой квалификации, пишет 24 канал.

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Огненный первый тайм от сборной Украины U-21

Молодежная сборная Украины очень уверенно выступает в отборе на европейское первенство в 2025 году. Поэтому "сине-желтые" подходили к матчу в роли фаворита. Уже на 10-й минуте Назар Волошин открыл счет в пользу украинской команды.

На 30-й минуте матча Максим Брагару удвоил счет и увеличил преимущество молодежной сборной Украины. На перерыв игроки ушли при счете 0:2.

Досрочно вышли на Евро-2024

Второй тайм проходил почти потому самому сценарию, игру контролировала молодежная сборная Украины. Сверстники из Северной Ирландии, понимая свое положение, начали больше атаковать ворота украинской молодежки.

На 80-й минуте Арсений Багатов заработал красную карточку, а в ворота "сине-желтых" был назначен пенальти. 11-метровый реализовал Чарли Аллен. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу украинцев, которые досрочно вышли на Евро-2025.