В УПЛ отреагировали на решение Setanta: что будет с трансляциями матчей

В четверг, 27 апреля, появилась информация о том, что Setanta Sports прекращает сотрудничество с Украинской Премьер-лигой. В УПЛ уже отреагировали на решение международного транслятора.

УПЛ не выполнила всех условий договора перед Setanta Sports, ведь ведущие и середняки украинского первенства чемпионата отказались передавать телеправа компании (Динамо, Днепр-1, Заря, Металлист и Движение). законы Украины.

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Реакция УПЛ на решение Setanta

В Украинской премьер-лиге уже отреагировала на такое решение Setanta Sports. Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий прокомментировал заявление официального телетранслятора матчей УПЛ в сезоне 2022/2023.

Важно! Поклонники родной УПЛ смогут просмотреть все матчи любимых команд на Setanta Sports, которые состоятся до конца текущего сезона.

УПЛ получила сообщение от Setanta о том, что компания решила не продлевать соглашение с Лигой на трансляцию матчей Чемпионата, начиная со следующего сезона. Речь идет о трехлетнем предложении, о котором было анонсировано летом, перед началом сезона-2022/2023. Учитывая, что официальный вещатель фактически не получил возможности эксплуатировать полный перечень матчей Чемпионата, то указанное предложение потеряло свою силу. Однако следует отметить, что, несмотря на все условия, трансляция матчей текущего сезона будет полностью осуществлена, согласно договоренностям Лиги с официальным вещателем,

– сказал Дикий.

Также исполнительный директор УПЛ подтвердил открытость Setanta к будущим сотрудничеству с украинским первенством. Уже в ближайшее время УПЛ будет решать вопрос телетрансляции матчей в будущем после рассмотрения клубами всех доступных вариантов.

Евгений Дикий выразил благодарность медиакомпании за то, что в тяжелое время не покинула украинские клубы и продолжили транслировать поединки родной УПЛ.

"Предварительные переговоры с потенциальными бродкастерами Украинской Премьер-Лиги начались еще задолго до полномасштабного вторжения, однако Setanta была из тех трансляторов, которых не остановили ни огромные риски, ни полная неопределенность проведения чемпионата Украины по футболу", – подытожил исполнительный директор УПЛ.

К концу сезона-2022/2023 осталось восемь туров. Лидером чемпионата является Шахтер, который опережает второй Днепр-1 на 5 баллов.