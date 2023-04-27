УПЛ не виконала усіх умов договору перед Setanta Sports, адже провідні та середняки української першості чемпіонату відмовились передавати телеправа компанії (Динамо, Дніпро-1, Зоря, Металіст та Рух).Однак медіасервіс відкритий до подальших співпраць, які будуть базуватись на дотриманні регламенту ліги та законів України.

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Реакція УПЛ на рішення Setanta

В Українській Прем'єр-лізі вже відреагувала на таке рішення Setanta Sports. Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий прокоментував заяву офіційного телетранслятора матчів УПЛ у сезоні-2022/2023.

Важливо! Прихильники рідненької УПЛ зможуть переглянути усі матчі улюблених команд на Setanta Sports, які відбудуться до кінця поточного сезону.

УПЛ отримала повідомлення від Setanta про те, що компанія вирішила не продовжувати угоду з Лігою на трансляцію матчів Чемпіонату, починаючи з наступного сезону. Мова йде про трирічну пропозицію, про яку було анонсовано влітку, перед початком сезону-2022/2023. Враховуючи те, що офіційний мовник фактично не отримав можливості експлуатувати повний перелік матчів Чемпіонату, то зазначена пропозиція втратила свою силу. Проте, слід зазначити, що, попри всі умови, трансляція матчів поточного сезону буде повністю здійснена, згідно з домовленостями Ліги з офіційним мовником,

– сказав Дикий.

Також виконавчий директор УПЛ підтвердив відкритість Setanta до майбутніх співпраць із українською першістю. Вже найближчим часом УПЛ вирішуватиме питання телетрансляції матчів у майбутньому, після розгляду клубами усіх доступних варіантів.

Євген Дикий висловив подяку медіакомпанії за те, що у скрутний час не залишила українські клуби та продовжили транслювати поєдинки рідненької УПЛ.

"Попередні перемовини з потенційними бродкастерами Української Прем’єр-Ліги розпочалися ще задовго до повномасштабного вторгнення, проте Setanta була з тих трансляторів, якого не зупинили ні величезні ризики, ні повна невизначеність щодо проведення чемпіонату України з футболу", – підсумував виконавчий директор УПЛ.

До кінця сезону-2022/2023 залишилось вісім турів. Наразі лідером чемпіонату є Шахтар, який випереджає друге Дніпро-1 на 5 балів.