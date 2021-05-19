Кто выступит на Кубке мира
Официальный сайт ФИДЕ опубликовал список участников Кубка мира. Украину представят 5 шахматисток.
К слову Украинский шахматный клуб обидно выбыл из чемпионата Европы
На турнире сыграют:
- Мария Музычук
- Анна Музычук;
- Анна Ушенина
- Юлия Осьмак;
- Инна Гапоненко.
Заметим, что Мария Музычук в 2015 году стала чемпионкой мира в Сочи. В финале украинка победила россиянку Наталью Погонину.
В 2018 году Музычук дошла до полуфинала чемпионата мира в российском Ханты-Мансийске. Она проиграла русской украинке Екатерине Лагно.
Зато Анна Музычук в 2014 и 2018 годах на чемпионатах мира в России останавливалась в четвертьфиналах. В 2017 году Анна проиграла в финале чемпионата мира в Тегеране.