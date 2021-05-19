Кто выступит на Кубке мира

Официальный сайт ФИДЕ опубликовал список участников Кубка мира. Украину представят 5 шахматисток.

К слову Украинский шахматный клуб обидно выбыл из чемпионата Европы

На турнире сыграют:

Мария Музычук

Анна Музычук;

Анна Ушенина

Юлия Осьмак;

Инна Гапоненко.

Кубок мира продлится с 10 июля до 3 августа. Всего в соревнованиях примут участие 103 шахматистки.

Заметим, что Мария Музычук в 2015 году стала чемпионкой мира в Сочи. В финале украинка победила россиянку Наталью Погонину.

В 2018 году Музычук дошла до полуфинала чемпионата мира в российском Ханты-Мансийске. Она проиграла русской украинке Екатерине Лагно.

Зато Анна Музычук в 2014 и 2018 годах на чемпионатах мира в России останавливалась в четвертьфиналах. В 2017 году Анна проиграла в финале чемпионата мира в Тегеране.