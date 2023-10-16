Марина и Надежда Колб являются уроженками Евпатории во временно оккупированном Крыму. Украинские теннисистки с середины июня успели завоевать 2 трофея в 5-ти сыгранных финалах из 14 турниров. Такие успехи не заставили долго ждать журналистов, обративших взгляды на украинских сестер в теннисе.

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Надежда Колб: Крым – это Украина

Девушки начали разговор по ситуации в Крыму, который с 2014-го находится под контролем России. Надежда рассказала, что в оккупации у них остались старушки и несколько знакомых, с которыми они поддерживают связь и переживают за них. Все остальные родные и близкие спортсменок покинули остров еще в 2014-м или в прошлом году в 2022-м.

Также спортсменки отметили, что в 2014-м у многих жителей Крыма были проукраинские взгляды, о чем свидетельствовали митинги. С годами в украинский Крым приехало немало окупантов, поэтому взгляды логически изменились, ведь большинство крымчан, поддерживающих Украину, давно покинули свои родные дома.

Что я знаю точно – это то, что в Крыму есть партизаны, есть агенты и есть определенные движения, которые каждый день сопротивляются. Крым – это Украина!

– добавила Надежда.

Также теннисистки рассказали интересную деталь, как работа ВСУ по Крыму или неосторожное курение врага, приводящее к пожарам на их объектах, влияет на игру во время соревнований. Надежда и Марина признались, как реагируют на прилеты по полуострову.

"Очень радуемся. Севастополь – это вообще очень военный город, прилеты здесь – это особый кайф. Так же как и в наш родной город Евпатория, специализирующийся на системах ПВО и радиолокации. Это удивительные ощущения: с одной стороны: там все тебе знакомо и очень родное, по чему ты очень скучаешь, а с другой ждешь там новых и очень мощных взрывов", – сказала Надежда Колб.

Я проверяю новости, даже если просыпаюсь ночью. И сегодня в 4 утра читала о взрывах в Севастополе. Это отлично. Нам очень важно знать, что за Крым сражаются, за него будут бороться! Также мы заметили, что хлопок в Крыму влияет и на качество нашей игры. Мы играем гораздо лучше, когда пылает Крымский мост, военная база рашистов или десант заходит на мыс Тарханкут,

– добавила 30-летняя теннисистка из Евпатории.

ВСУ делает все, чтобы как можно скорее вернуть Крым под контроль Украины.

Отметим, что уроженцами Крыма немало известных действующих и бывших украинских спортсменов, среди которых Александр Усик (Симферополь), Анна Ризадинова (Симферополь) и другие.