Марина та Надія Колб є уродженками Євпаторії, що у тимчасово окупованому Криму. Українські тенісистки із середини червня встигли здобути 2 трофеї у 5-ти зіграних фіналах із 14 турнірів.Такі успіхи не змусили довго чекати журналістів, які звернули погляди на українських сестер у тенісі.

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Надія Колб: Крим – це Україна

Дівчата розпочали розмову зі ситуації у Криму, який із 2014-го перебуває під контролем Росії. Надія розповіла, що в окупації у них залишились старенькі бабусі та декілька знайомих, з якими вони підтримують зв'язок та переживають за них. Всі інші рідні та близькі спортсменок покинули півострів ще у 2014-му або торік у 2022-му.

Також спортсменки відзначили, що у 2014-му багато мешканці Криму мали проукраїнські погляди, про що свідчили мітинги. З роками в український Крим приїхало чимало окупантів, тому погляди логічно змінились, адже більшість кримчан, які підтримують Україну, давно покинули свої рідні домівки.

Що я знаю точно – це те, що в Криму є партизани, є агенти і є певні рухи, які кожного дня створюють опір. Крим – це Україна!

– додала Надія.

Також тенісистки розповіли цікаву деталь, як робота ЗСУ по Криму або необережне паління ворога, яке призводить до пожеж на їх об'єктах, впливає на гру під час змагань. Надія та Марина зізнались, як реагують на прильоти по півострову.

"Дуже радіємо. Севастополь – це взагалі дуже військове місто, прильоти тут – це особливий кайф. Так само як і в наше рідне місто Євпаторія, яке спеціалізується на системах ППО і радіолокації. Це дивні відчуття: з одного боку: там все тобі знайоме і дуже рідне, за чим ти дуже сумуєш, а з іншого чекаєш там нових і дуже потужних вибухів", – сказала Надія Колб.

Я перевіряю новини, навіть якщо прокидаюся серед ночі. І сьогодні о 4 ранку читала вже про вибухи в Севастополі. Це прекрасно. Нам дуже важливо знати, що за Крим борються, за нього будуть боротися! Також, ми помітили, що бавовна в Криму впливає і на якість нашої гри. Ми граємо набагато краще, коли палає Кримський міст, військова база рашистів або десант заходить на мис Тарханкут,

– додала 30-річна тенісистка із Євпаторії.

ЗСУ робить усе, аби якомога швидше повернути Крим під контроль Україні.

Відзначимо, що уродженцями Криму є чимало відомих чинних та колишніх українських спортсменів, серед яких Олександр Усик (Сімферополь), Анна Різатдінова (Сімферополь) та інші.