"Судьи не будут учитывать войну в Украине": призеры в Токио о подготовке к Олимпиаде-2024

Уже 26 июля стартуют летние Олимпийские игры в Париже. В артистическом плавании Украину будут представлять бронзовые призеры прошлых Игр-2020 в Токио сестры Алексиивы.

Девушки уже активно готовятся к Олимпиаде-2024. Влада и Марина Алексиивы рассказали, в каком настроении готовятся к Играм.

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Как призеры Игр-2020 готовятся к поездке в Париж

Спортсменки рассказали, что украинская сборная получила только одну лицензию на Олимпийские игры в Париж после чемпионата мира, ведь группа не смогла отобраться в столицу Франции.

Сейчас сестры проводят свой тренировочный процесс в Киеве в центре спорта "Лико" с первым тренером из Харькова Олесей Зайцевой.

"Кстати, она первая представляла Украину в дуэте на Олимпийских играх-2000 по артистическому плаванию. Также нам очень помогает и главный тренер сборной Светлана Саидова, которая приезжает к нам в Киев. Сейчас в Харькове морально трудно нормально подготовиться к такому важному старту как Олимпиада", – добавила Влада.

Ее сестра Марина рассказала, что дома подолгу нет света, бывает до 19 часов. Все из-за постоянных обстрелов и взрывов. Несмотря на это девушка отметила, что судьи на Играх-2024 не будут делать поблажки из-за того, что в Украине продолжается полномасштабная война против России.

Поэтому президент Федерации синхронного плавания Украины Игорь Лысов и тренер сборной Украины Светлана Саидова приняли решение, что мы сестры Алексиивы продолжат готовиться к Олимпиаде в Киеве.

Отметим, что перед Олимпийскими играми у титулованных синхронисток еще три важных старта – два этапа Кубка мира и Суперфинал.

Общественная организация United by Sport продолжает популяризировать развитие женского спорта в Украине и развеивать стереотипы, которые до сих пор существуют в обществе на эту тему.

Остальную часть разговора с сестрами Алексиевыми читайте по ссылке.

Что известно о сестрах Алексиевых