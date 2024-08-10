Красивое выступление: близняшки Алексиевы из Украины стали пятыми в синхронном плавании на Олимпиаде

Марина и Влада Алексиивы представляли Украину в синхронном плавании на Олимпиаде. Техническую программу девушки завершили на пятом месте и подняться выше не смогли.

В Париже подходят к концу летние Олимпийские игры-2024. В предпоследний игровой день Украина имела шансы на медали в четырех видах спорта, пишет 24 Канал.

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Начинали пятыми

Среди них было и артистическое плавание в произвольной программе. Нашу страну представляли сестры Марина и Владислава Алексиивы, которые уже выступили в технической программе.

Там девушки из Харькова показали пятый результат из 17-ти финалистов, набрав 260,46 балла. На произвольную программу Алексиивы выходили под 10-ым номером.

На тот момент лидировали японки с показателем 507,08. Украинки начали развлекать публику еще перед прыжком в воду, а уже в бассейне близняшки действовали очень близко друг к другу.

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Фавориты опередили

Выступление Алексиивых поразило судей, который поставили им 278,20 балла. Таким показатель вывел Марину и Владиславу на промежуточное первое место, но впереди были еще семь стран.

Сначала нашу страну обошли австрийки Александри, которые получили куда более высокий балл в произвольной программе. Но главные фаворитки выступали в самом конце и, к сожалению, там у Украины уже почти не было шанса удержаться в топ-тройке.

В итоге Марина и Владислава финишировали на пятом месте. Победа досталась дуэту из Китая сестрам Ванг, а серебро и бронза достались Великобритании и Нидерландам соответственно.