У Парижі добігають кінця літні Олімпійські ігри-2024. У передостанній ігровий день Україна мала шанси на медалі у чотирьох видах спорту, пише 24 Канал.

До теми Онлайн-трансляція Олімпіади-2024 10 серпня

Починали п'ятими

Серед них було і артистичне плавання у довільній програмі. Нашу країну представляли сестри Марина та Владислава Алексіїви, які вже виступили у технічній програмі.

Там дівчата з Харкова показали п'ятий результат із 17-ти фіналістів, набравши 260,46 бала. На довільну програму Алексіїви виходили під 10-им номером.

На той момент лідирували японки з показником 507,08. Українки почали розважати публіку ще перед стрибком у воду, а вже у басейни близнючки діяли дуже близько одна до одної.

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Фаворити випередили

Виступ Алексіївих вразив суддів, який поставили їм 278,20 бала. Таким показник вивів Марину та Владиславу на проміжне перше місце, але попереду були ще сім країн.

Спочатку нашу країну обійшли австрійки Александрі, які отримали куди вищий бал у довільній програмі. Але головні фаворитки виступали в самому кінці і, на жаль, там у України вже майже не було шансу втриматися у топ-трійці.

У підсумку Марина та Владислава фінішували на п'ятому місці. Перемога дісталась дуету з Китаю сестрам Ванг, а срібло та бронза дістались Великій Британії та Нідерландам відповідно.