Сестры Алексеивы добыли "серебро" на чемпионате мира по водным видам спорта в Венгрии

В столице Венгрии продолжается чемпионат мира по водным видам спорта. В медальной копилке Украины есть две награды.

Лучший результат в истории Украины

21-летние Марина и Владислава Алексеи получили серебряную награду для Украины в техническом дуэте. Для Украины это уже вторая награда на турнире, пишет 24 канал.

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Для сестер Алексеевых это дебютный чемпионат мира в карьере. Ранее они завоевали пять медалей Мировой серии в дуэте, в том числе две золотые 2019 года.

В квалификации украинки показали второй результат, уступив команду из Китая. В финале была аналогичная ситуация.

Украинский дуэт Марины и Владиславы 91.8617 баллов за свое выступление. Они уступили почти два балла только дуэту из Китая. Третье место заняли представители Австрии. Три призера чемпионата мира набрали более 90 баллов от судей.

Призеры в техническом дуэте

Китай – 93.7536 Украина – 91.8617 Австрия – 91.2622

Украина в третий раз в истории (и в третий раз подряд) получает медаль ЧМ именно в техническом дуэте. В 2017 и 2019 годах украинки выигрывали "бронзу". Так что "серебро" 2022 года - лучший результат в истории.