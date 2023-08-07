Женская сборная Англии прошла Нигерию в 1/8 финала чемпионата мира-2023. Победитель пары был определен только после серии пенальти, пишет 24 Канал.

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Игра запомнилась жестокостью от сестры Риса Джеймса

Последние минуты основного времени и овертаймы англичанки провели в меньшинстве. Удаление получила нападающая Челси и сборной Англии Лорен Джеймс. На 84-й минуте футболистка получила мяч на левом фланге, но у нее его забрала соперница. Поднимаясь с газона, Джеймс наступила на нигерийскую защитницу Мишель Алози, возвращаясь к игре. Арбитр сначала показала Лорен желтую карточку, но после просмотра видеоповтора отменила свое решение и удалила футболистку с поля.

Смотрите видео с грязной игрой от Лорен Джеймс

В результате счет так и не был открыт, а все решилось в серии пенальти, где Англия победила со счетом 4:2 и сыграет в четвертьфинале с победительницами пары Колумбия – Ямайка.

Отметим. Лорен Джеймс – младшая сестра защитника Челси и сборной Англии Риса Джеймса. На групповом этапе ЧМ она забила три мяча.