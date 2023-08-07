Жіноча збірна Англії пройшла Нігерію в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2023. Переможця пари було визначено тільки після серії пенальті, пише 24 Канал.

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Гра запам'яталася жорстокістю від сестри Ріса Джеймса

Останні хвилини основного часу та овертайми англійки провели в меншості. Вилучення отримала нападниця Челсі та збірної Англії Лорен Джеймс. На 84-й хвилині футболістка отримала м'яч на лівому фланзі, але в неї його забрала суперниця. Підводячись із газону, Джеймс наступила на нігерійську захисницю Мішель Алозі, повертаючись до гри. Арбітриня спочатку показала Лорен жовту картку, але після перегляду відеоповтору скасувала своє рішення та вилучила футболістку з поля.

Дивіться відео з брудною грою від Лорен Джеймс

У результаті, рахунок так і не був відкритий, а все вирішилося у серії пенальті, де Англія перемогла із рахунком 4:2 та зіграє в чвертьфіналі з переможницями пари Колумбія – Ямайка.

Зазначимо. Лорен Джеймс – молодша сестра захисника Челсі та збірної Англії Ріса Джеймса. На груповому етапі ЧС вона забила три м’ячі.