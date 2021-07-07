Сестра погибшего футболиста Эмилиано Салы пыталась повеситься: что с ней сейчас

Ромина, сестра погибшего футболиста Эмилиано Салы, попыталась покончить с собой. Девушка госпитализирована и сейчас находится в критическом состоянии.

Отмечается, что Ромина пыталась повеситься, находясь в нетрезвом состоянии. Врачи пытаются спасти ей жизнь.

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После трагедии Ромина долгое время продолжала публиковать сообщения в соцсетях о своем брате, в том числе и в его день рождения.

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