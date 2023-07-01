Чемпион мира и Европы: легенда Арсенала и сборной Испании объявил о завершении карьеры

Сеск Фабрегас провел последний сезон на низком уровне, поэтому решил попрощаться с футболом. Хавбек отыграл невероятную карьеру, выиграв почти все, кроме Лиги чемпионов.

Известный испанский футболист Сеск Фабрегас последний сезон провел только во втором дивизионе чемпионата Италии за Комо, с которым занял 13 место.

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Как выяснилось, эта кампания стала последней в карьере 36-летнего полузащитника. На своей странице в инстаграммах Фабрега объявил о завершении футбольной карьеры. Испанец поблагодарил всех, кто помогал ему за 20 лет карьеры.

С грустью сообщаю, что пришло время повесить мои бутсы на гвоздь. Я дорожу всеми своими бывшими клубами. Это путешествие я никогда не забуду. Я ценю советы всех, кто помогал мне – моих партнеров по команде, тренеров, директоров, президентов, владельцев, фанатов, агента, моей семьи и родителей и сестры. Моих соперников я благодарю за то, что сделали меня сильнее. Это уже стоило того. Я изучил три языка и стал мудрее во время моих путешествий. Я пережил опыт, к которому я даже не думал, что смогу приблизиться. Люблю каждую минуту на поле и обнимаю всех,

– написал Сеск.

Впрочем, с Комо игрок не прощается, ведь именно там он начнет свою тренерскую деятельность. С нового сезона Фабрегас возглавит вторую команду итальянцев. До переезда в Комо Фабрегас поиграл за Арсенал, Барселону, Челси и Монако.

Кроме того, полузащитник провел невероятную карьеру в сборной Испании. забив 15 голов в 110 матчах. Также Сеск у них оформил 33 ассиста, что является рекордом в истории "фурии рохи". Вместе с командой Фабрегас стал чемпионом мира-2010, а также дважды побеждал на Евро (2008 и 2012).

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Главные достижения в клубной карьере Сеска: