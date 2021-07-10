В первом спарринге Динамо померяется силами со швейцарским Серветтом. Спарринг начнется в 21:00 по киевскому времени.
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В прямом эфире игру можно будет посмотреть на официальном канале киевского Динамо в ютубе.
Серветт – Динамо: онлайн-трансляция матча
- Прошлый сезон Серветт завершил на третьей позиции швейцарской Суперлиги, отстав от лидеров Янг Бойз (на 34 очка), а от "серебряного" Базеля – всего на 3 пункта.
- В 36 турах команда одержала 14 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений.
- В кубке Швейцарии "гранатовые" добрались до полуфинала, где минимально уступили Санкт-Галлену (0:1). В квалификации Лиги Европы, пройдя словацкий Ружомберок (3:0), поиграли французскому Реймсу (0:1).