В первом спарринге Динамо померяется силами со швейцарским Серветтом. Спарринг начнется в 21:00 по киевскому времени.

К слову Белорусский мятежник: Динамо официально взяло в аренду нападающего московского ЦСКА

В прямом эфире игру можно будет посмотреть на официальном канале киевского Динамо в ютубе.

Серветт – Динамо: онлайн-трансляция матча