У першому спарингу Динамо поміряється силами зі швейцарським Серветтом. Спаринг розпочнеться о 21:00 за київським часом.

До слова Білоруський бунтівник: Динамо офіційно взяло в оренду нападника московського ЦСКА

У прямому ефірі цю гру можна буде переглянути на офіційному каналі київського Динамо в ютубі.

Серветт – Динамо: онлайн-трансляція матчу