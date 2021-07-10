У першому спарингу Динамо поміряється силами зі швейцарським Серветтом. Спаринг розпочнеться о 21:00 за київським часом.
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У прямому ефірі цю гру можна буде переглянути на офіційному каналі київського Динамо в ютубі.
Серветт – Динамо: онлайн-трансляція матчу
- Минулий сезон Серветт завершив на третій позиції швейцарської Суперліги, відставши від лідерів Янг Бойз (на 34 очка), а від "срібного" Базеля – всього на 3 пункти.
- У 36 турах команда здобула 14 перемог, 8 разів зіграла внічию та зазнала 14 поразок.
- У кубку Швейцарії "гранатові" дісталися до півфіналу, де мінімально поступилися Санкт-Галлену (0:1). У кваліфікації Ліги Європи, пройшовши словацький Ружомберок (3:0), пограли французькому Реймсу (0:1).