Чемпион мира и дважды триумфатор Евро: легендарный Серхио Рамос попрощался со сборной Испании

Звезда ПСЖ решил не ждать вызова в "фурию роху", поскольку новый тренер не видит его в составе. Сборной Испании Рамос отдал 16 лет.

На чемпионат мира-2022 тренер сборной Испании Луис Энрике не взял легенду команды Серхио Рамоса. Как оказалось, это была последняя возможность защитника сыграть за национальную команду.

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Игрок ПСЖ на своей странице в инстаграмме объявил, что завершает карьеру в сборной Испании. Рамос отметил, что у него был разговор с новым тренером "фурии рохи" Луисом де ла Фуэнте.

Он заявил, что 36-летний защитник не входит в его планы в отборе на Евро-2024. Именно поэтому Серхио решил сам объявить о прощании со сборной.

История Рамоса в сборной Испании

Рамос дебютировал за Испанию в 2005 году, когда еще был игроком Севильи. За это время он наиграл 180 матчей за сборную, забив 23 гола. По количеству поединков он является главным гвардейцем команды, а также занимает шестую строчку среди игроков всех национальных команд.

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Вместе с "фурией рохой" он участвовал в семи крупных турнирах – четырех чемпионатах мира и трех Евро. В 2008 и 2012 годах он становился победителем континентального турнира, а в 2010 году выиграл Мундиаль в ЮАР.

Последний раз Серхио вышел на поле за сборную Испании в марте 2021 года. На чемпионат Европы он не поехал из-за травмы, а на ЧМ в Катаре – по решению тренера.