На чемпіонат світу-2022 тренер збірної Іспанії Луїс Енріке не взяв легенду команди Серхіо Рамоса. Як виявилось, це була остання можливість для захисника зіграти за національну команду.

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Гравець ПСЖ на своїй сторінці в інстаграм оголосив, що завершує кар'єру у збірній Іспанії. Рамос зазначив, що він мав розмову з новим тренером "фурії рохи" Луїсом де ла Фуенте.

Той заявив, що 36-річний оборонець не входить у його плани в відборі на Єіро-2024. Саме тому Серхіо вирішив сам оголосити про прощання зі збірною.

Історія Рамоса в збірній Іспанії

Нагадаємо, що Рамос дебютував за Іспанію у 2005 році, коли ще був гравцем Севільї. За цей час він награв аж 180 матчів за збірну, забивши 23 голи. За кількістю поєдинків він є головним гвардійцем команди, а також посідає шосту сходинку серед гравців всіх національних команд.

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Разом із "фурією рохою" він брав участь у семи крупних турнірах – чотирьох чемпіонатах світу та трьох Євро. У 2008 та 2012 роках він ставав переможцем континентального турніру, а у 2010 році виграв Мундіаль в ПАР.

В останній раз Серхіо вийшов на поле за збірну Іспанії в березні 2021 року. На чемпіонат Європи він не поїхав через травму, а на ЧС в Катарі – за рішенням тренера.