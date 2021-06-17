О своем уходе испанский футболист официально объявит 17 июня. На пресс-конференции защитник попрощается с болельщиками и расскажет о планах на будущее.
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Контракт Серхио Рамоса с Реалом завершается 30 июня. По информации СМИ, Флорентино Перес предлагал продлить соглашение еще на один год с понижением зарплаты на 10%.
Однако президент мадридского клуба получил отказ от защитника, который хотел подписать новый контракт минимум на два сезона.
Сегодня заинтересованы в подписании 35-летнего капитана "сливочных" 3 клуба:
- Манчестер Сити;
- Манчестер Юнайтед;
- Севилья.
Стоит отметить, что испанец является воспитанником андалусийского клуба. Именно оттуда в 2005 году он перебрался в Реал.
Трофеи Рамоса в Реале
В футболке мадридского Реала Серхио Рамос выиграл 23 трофея:
- Чемпионство Испании – 5 раз;
- Кубок Испании – 2 раза;
- Суперкубок Испании – 4 раза;
- Лига чемпионов – 4 раза;
- Суперкубок УЕФА – 3 раза;
- Клубный чемпионат мира – 4 раза.
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