О своем уходе испанский футболист официально объявит 17 июня. На пресс-конференции защитник попрощается с болельщиками и расскажет о планах на будущее.

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Контракт Серхио Рамоса с Реалом завершается 30 июня. По информации СМИ, Флорентино Перес предлагал продлить соглашение еще на один год с понижением зарплаты на 10%.

Однако президент мадридского клуба получил отказ от защитника, который хотел подписать новый контракт минимум на два сезона.

Сегодня заинтересованы в подписании 35-летнего капитана "сливочных" 3 клуба:

Манчестер Сити;

Манчестер Юнайтед;

Севилья.

Стоит отметить, что испанец является воспитанником андалусийского клуба. Именно оттуда в 2005 году он перебрался в Реал.

Обратите внимание! Серхио Рамос защищал цвета Реала в течение 16 лет. За это время он отыграл за "сливочных" 671 матч, отметился 101 голом и 40 ассистами.

Трофеи Рамоса в Реале

В футболке мадридского Реала Серхио Рамос выиграл 23 трофея:

Чемпионство Испании – 5 раз;

Кубок Испании – 2 раза;

Суперкубок Испании – 4 раза;

Лига чемпионов – 4 раза;

Суперкубок УЕФА – 3 раза;

Клубный чемпионат мира – 4 раза.

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