О своем уходе испанский футболист официально объявит 17 июня. На пресс-конференции защитник попрощается с болельщиками и расскажет о планах на будущее.

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Контракт Серхио Рамоса с Реалом завершается 30 июня. По информации СМИ, Флорентино Перес предлагал продлить соглашение еще на один год с понижением зарплаты на 10%.

Однако президент мадридского клуба получил отказ от защитника, который хотел подписать новый контракт минимум на два сезона.

Сегодня заинтересованы в подписании 35-летнего капитана "сливочных" 3 клуба:

  • Манчестер Сити;
  • Манчестер Юнайтед;
  • Севилья.

Стоит отметить, что испанец является воспитанником андалусийского клуба. Именно оттуда в 2005 году он перебрался в Реал.

Трофеи Рамоса в Реале

В футболке мадридского Реала Серхио Рамос выиграл 23 трофея:

  • Чемпионство Испании – 5 раз;
  • Кубок Испании – 2 раза;
  • Суперкубок Испании – 4 раза;
  • Лига чемпионов – 4 раза;
  • Суперкубок УЕФА – 3 раза;
  • Клубный чемпионат мира – 4 раза.

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