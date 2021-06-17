Про свій відхід іспанський футболіст офіційно оголосить 17 червня. На пресконференції захисник попрощається з уболівальниками та розповість про плани на майбутнє.

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Контракт Серхіо Рамоса з Реалом звершується 30 червня. За інформацією ЗМІ, Флорентіно Перес пропонував продовжити угоду ще на один рік з пониженням зарплати на 10%.

Однак президент мадридського клубу отримав відмову від оборонця, який хотів підписати новий контракт мінімум на два сезони.

Сьогодні зацікавлені у підписанні 35-річного капітана "вершкових" 3 клуби:

Манчестер Сіті;

Манчестер Юнайтед;

Севілья.

Варто зазначити, що іспанець є вихованцем андалусійського клубу. Саме звідти у 2005 році він перебрався у Реал.

Зверніть увагу! Серхіо Рамос захищав кольори Реалу протягом 16 років. За це час він відіграв за "вершкових" 671 матч, відзначився 101 голом і 40 асистами.

Трофеї Рамоса в Реалі

У футболці мадридського Реала Серхіо Рамос виграв 23 трофеї:

Чемпіонство в Іспанії – 5 разів;

Кубок Іспанії – 2 рази;

Суперкубок Іспанії – 4 рази;

Ліга чемпіонів – 4 рази;

Суперкубок УЄФА – 3 рази;

Клубний чемпіонат світу – 4 рази.

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