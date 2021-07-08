Трансферная бомба: Рамос приехал в офис ПСЖ для подписания соглашения

Легендарный защитник Реала Серхио Рамос продолжит свою карьеру во Франции. Футболист уже приехал в Париж для подписания контракта с Пари Сен-Жермен.

Добавим, что испанец будет выступать под 4 номером в Париже. Информацию опубликовали на официальном сайте ПСЖ, однако почти сразу удалили.

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Рамос стал третьим новичком ПСЖ после Джорджинио Вейналдума и Ашрафа Хакими. При этом французы платили только за трансфер последнего, а испанец и голландец достались столичному клубу на правах свободных агентов.

Рамос покинул Реал

Недавно Рамос покинул мадридский Реал, цвета которого защищал с 2005 года, перебравшись из Севильи. Многолетний капитан "сливочных" не сумел согласовать новый контракт с Реалом и вынужден был искать другой клуб.

Он пять раз становился чемпионом Испании, дважды выигрывал Кубок страны и четыре раза – Суперкубок. Четыре раза Рамос вместе с Реалом выигрывал Лигу чемпионов, трижды – Суперкубок УЕФА и четырежды клубный чемпионат мира.