Накануне в соцсетях было опубликовано видео с 2019 года. На нем Гризманн и Дембеле сидят в одном из гостиничных номеров.

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"Все эти уродливые лица только ради того, чтобы ты смог поиграть в Pro Evolution Soccer. Тебе не стыдно? Что это за отсталая речь? Это вообще технически продвинутая страна или нет?", – обращается на видео Дембеле к Гризманну. После этого оба футболиста начали смеяться.

Видео, по всей вероятности, было снято в 2019 году, когда Барселона была в турне в Японии.

У Барселоны и Гризманна – проблемы со спонсорами

Все это привело к тому, что и у Барселоны, и у Гризманна возникли проблемы. Ведь что клуб, что игрок имеют подписанные контракты с японскими компаниями.

Титульный спонсор Барселоны – компания Rakuten. Ее руководство уже требует от клуба объяснить поведение игрока. И уже выразили свой протест.

А вот Гризманн потерял одного из спонсоров. Футболист был послом игры Yu-Gi-Oh! от разработчика Konami. Эта компания известна своим футбольным симулятором eFootball PES и тоже является партнером Барселоны. В заявлении компании говорится, что "любая дискриминация неприемлема". И тоже требуют объяснений от клуба.

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Извинения от Гризманна и Дембеле и новое видео

Когда возник скандал с расистским поведением, Гризманн и Дембеле пытались объяснить свое поведение.

"Я решительно отвергаю выдвинутые обвинения и прошу прощения, если я обидел своих японских друзей", – написал Гризманн.

Дембеле свое "извинение" выложил в сторис инстаграм. И там заявил, что такие высказывания мог сказать в любой стране, не желая обидеть любое сообщество.

"Я использую такие высказывания в обычной жизни, в разговорах с друзьями, независимо от их происхождения. Я понимаю, что видео могло навредить этим людям, поэтому мне хотелось бы искренне извиниться перед ними", – написал Дембеле.

Однако уже после этого в соцсети было опубликовано еще одно видео. На этот раз на нем Дембеле, Умтити и Гризманн. Первые двое сидят со сложенными руками, в то время, как Гризманн пародирует язык азиатских народов.