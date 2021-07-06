По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 60 миллионов евро. Зарплата футболиста составит 8 миллионов евро в год, еще 2 миллиона евро – бонусы.

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В минувшем сезоне ПСЖ занял второе место в турнирной таблице Лиги 1.

Что известно о Хакими