Барселона неожиданно потеряет многолетнего лидера и капитана команды
Источник:El Nacional
Серхио Бускетс проводит свой последний сезон в футболке Барселоны. Испанский опорник хочет переехать в США.
Большая потеря для каталонцев
34-летний полузащитник встретился с президентом Барселоны Жоаном Лапортой, чтобы рассказать о своих будущих планах, не связанных с каталонским клубом. Серхио Бускетс планирует продолжить карьеру в МЛС.
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Испанец покинет Каталонию после окончания сезона-2022/2023, который станет для него последним Барселоной. Контракт футболиста с клубом рассчитан до конца июня 2023 года.
Это будет большим уроном для каталонцев в центре поля. Бускетс – многолетний лидер, заслуживший звание капитана команды.
В новом сезоне капитан Бускетс отыграл в футболке Барселоны 4 матча, в которых не запомнился результативными действиями.
Барселона в последнем матче обыграла на выезде Кадис (0:4). После пяти туров подопечные Хави лидируют в Ла Лиге. Каталонский клуб опережает на одно очко Реал – 13 баллов против 12 у мадридцев.
Что известно о карьере Бускетса в Барселоне
- Выступает в основе Барселоны с 2008 года. До этого прошел разные команды каталонского клуба.
- За команду уже провел 684 матча, в которых отличился 18 голами и 43 ассистами. За сыгранные поединки заработал 168 желтых карточек.
- Благодаря отличным выступлениям за Барселону стал лидером центра поля в сборной Испании, за которую успел отыграть 137 матчей и стать капитаном национальной команды.