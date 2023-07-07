УАФ требует пояснений: российский судья получил приглашение от УЕФА на ежегодную встречу арбитров

Сергей Карасев может стать частью официального мероприятия от УЕФА. УАФ же в свою очередь требует пояснений от европейского союза.

Российский рефери Сергей Карасев может принять участие в ежегодной встрече футбольных рефери. Такой жест УЕФА не нравится Украинской ассоциации футбола.

Достойно внимания На ЧМ допустили фехтовальщицу из России, которая открыто поддерживает путинскую войну в Украине

Снижают градус

УАФ направила письмо генеральному секретарю УЕФА Теодору Теодоридису с одним конктретным намерением – чтобы европейский союз объяснил ситуацию с российским рефери Сергеем Карасевым, который получил приглашение принять участие в ежегодной встрече футбольных арбитров. Украинская ассоциация футбола обратилась в УЕФА с просьбой рассмотреть данное замечание, поскольку встреча состоится в Швейцарии и является официальной мерой УЕФА для арбитров, которые должны быть включены в списки для работы на матчах под эгидой организации. К тому же Российский футбольный союз подтвердил факт этого приглашения, которое стало первым с 24 февраля 2022 года.

Также УАФ напомнило, что УЕФА справедливо отстранил от соревнований клубы, сборные, официальных лиц и все футбольное представительство Российской Федерации по той очевидной причине, что все граждане упомянутого государства-агрессора в равной степени ответственны за ужасные военные преступления, совершенные на территории Украины.

Ваша неукоснительная позиция относительно войны, развязанной против Украины российским террористическим государством, стала значительным вкладом в развитие мира и четким сигналом для украинского народа, что большая футбольная семья стоит на защите человеческих ценностей и справедливости. Мы убеждены, что случай с приглашением российского рефери неприемлем на фоне общей политики УЕФА в отношении граждан Российской Федерации, и считаем, что вышеупомянутое является результатом недоразумения. Однако, пользуясь случаем, просим вас предоставить комментарий по этому поводу, поскольку, учитывая трагический опыт украинского государства и народа, который мы приобретаем ежедневно уже больше года, каждый эпизод возможного смягчения санкций в отношении агрессора является критически чувствительным для всех нас,

– говорится в сообщении УАФ.

Сергей Карасев с 2013 года входит в перечень элитных арбитров ФИФА. В свое время он судил матчи Евро-2016, ЧМ-2018, Олимпийских игр-2016, а также в 2021 году рассудил финал Суперкубка УЕФА между Челси и Вильяреалом (1:1 и 6:5 в серии пенальти в пользу "аристократов") .