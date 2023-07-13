"Это неопытный рефери": украинского арбитра раскритиковали после горячего матча в МЛС
Источник:МЦС
Сергей Бойко стал антигероем в одном из поединков американской лиги. Украинский рефери раскритиковали за его действия.
Сергей Бойко получил назначение на матч МЛС между Нэшвиллом и Филадельфией (0:2). Игра американских команд оказался действительно горячей, а украинский арбитр сыграл в нем чуть ли не ключевую роль.
Достойно внимания Ответственная ноша: еще две украинские бригады арбитров получили назначение на еврокубки
Рефери сложно всем угодить
Нэшвилл и Филадельфия находятся на третьей и четвертой строчке МЛС соответственно. Коллективы ведут борьбу за лидерские позиции в чемпионате, а благодаря победе Филадельфии в данном матче коллектив приблизился к Нэшвиллу практически в упор и отстает всего на один балл. Такая ситуация и вызвала горячие страсти на футбольном поле, с которыми пришлось справиться именно Сергею Бойко.
За более чем 100 игровых минут украинский рефери назначил 3 пенальти во встрече (одно отменено, другие два были реализованы игроками Филадельфии), а также продемонстрировал 3 красных карточки (две – игрокам Нэшвилла и одну – гостевой команде) и 6 горчичников в придачу. Стоит отметить, что на третьей из 14-и добавленных минут после сорванной атаки Филадельфии вблизи центра поля сцепились два соперника: защитник Шакилл Мур и форвард Хулиан Карранса, которые за драку получили от Бойко по красной карточке. Одна из дисквалификаций стала следствием двух предупреждений в сторону Дэниела Ловица, совершившего опасный подкат в собственной штрафной, что привело к выполнению пенальти.
Видео удаления Ловица:
Видео схватки:
Желтую карточку от украинца получил и тренер Филадельфии Джим Кертин, который отметил, что был предупрежден из-за ненормативной лексики. Однако американский коуч уверен, что в спорте такая эмоциональность допустима, поэтому он не может понять мотивов Бойко: "Я сказал слово из четырех букв, на "F". Если мы будем за это давать желтые карточки, то можно отменить спорт. Да, я сказал это слово. Говорю его всегда и буду продолжать говорить. Видимо, потому, что взрослый мужчина выругался, я и положил начало негативным событиям".
Наставник Нэшвилла Гэри Смит вообще взялся на полную критиковать украинского арбитра из-за того, что у него нет достаточного опыта арбитража в МЛС: "Думаю, было очень легко для всех на трибунах увидеть, что этому неопытному рефери не хватает компетентности. Мы посмотрели и увидели, что в его только 10 матчей в МЛС. Дело не в нескольких решениях, которые принимались по пенальти. Я действительно считаю, что оба пенальти против нас были. Я критикую не это. Вечер очень разочаровал".
Сергей Бойко в американской лиге
- В последний раз Бойко судил матчи в Украине в декабре 2021 года (матч между Рухом и Ворскло). Затем у Сергея было несколько назначений на еврокубковые поединки, а в конце 2022-го объявил о завершении международной карьеры.
- После этого украинский рефери решил эмигрировать в США, где сначала поработал в низших местных дивизионах, однако довольно быстро дослужился до дебюта главным арбитром на уровне МЛС.
- Сергею Бойко впоследствии доверили матч Западной конференции МЛС между Далласом и Реалом Солт-Лейк, который и стал для него дебютным в американской элите. В целом украинец уже успел отсудить 10 матчей в МЛС, в которых он показал 6 красных карт и назначил 5 пенальти.