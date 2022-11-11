Команда Олега Дулуба довольно неожиданно победила во львовском дерби Рух со счетом 2:1. "Горожане" сумели улучшить свое турнирное положение, оттолкнувшись от дна таблицы.

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Тренерский штаб команды продолжает работу над кадровым усилением состава. На сайте УПЛ в официальной заявке Львова появился опытный Сергей Симинин. 35-летний защитник будет выступать под 30-м номером.

Сергей Симинин / скриншот сайта УПЛ

Напомним, что в прошлом сезоне Симинин являлся одним из лидеров Карпат и помог команде повыситься в классе. В летнее межсезонье игрок покинул "львов". Было сообщение, что Сергей завершил карьеру.

Тем не менее, тренеры Львова решили воспользоваться опытом Симинина для улучшения турнирных результатов.

Справка. Сергей Симинин – воспитанник луганского футбола. Большую часть карьеры он провел в луцкой Волыни. Также Симинин защищал цвета Вереса, Александрии, Зари, Гелиоса и Карпат. В украинской Премьер-лиге Сергей провел 191 матч, в которых забил 3 гола и отдал 4 ассиста.

После 11 сыгранных матчей Львов набрал 9 очков и занимает 12 строчку турнирной таблицы. Свой следующий матч команда Дулуба проведет 14 ноября в Одессе против Черноморца. Начало встречи в 14:00.