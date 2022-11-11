Команда Олега Дулуба досить несподівано перемогла у львівському дербі Рух за рахунком 2:1. "Містяни" зуміли покращити своє турнірне становище, відштовхнувшись від дна таблиці.
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Тренерський штаб команди продовжує працювати над кадровим підсиленням складу. На сайті УПЛ в офіційній заявці Львова з’явився досвідчений Сергій Сімінін. 35-річний захисник буде виступати під 30-м номером.
Сергій Сімінін / скріншот сайту УПЛ
Нагадаємо, що в минулому сезоні Сімінін був одним із лідерів Карпат і допоміг команді підвищитися в класі. В літнє міжсезоння гравець залишив "левів". Були повідомлення, що Сергій завершив кар’єру.
Проте тренери Львова вирішили скористатися досвідом Сімініна для покращення турнірних результатів.
Після 11 зіграних матчів Львів набрав 9 очок і займає 12 сходинку турнірної таблиці. Свій наступний матч команда Дулуба проведе 14 листопада в Одесі проти Чорноморця. Початок зустрічі о 14:00.