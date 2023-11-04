Мощная украинская пушка: экс-капитан Динамо Сидорчук забил дебютный гол в Бельгии – видео
Хавбек сборной Украины наконец-то открыл счет своим голам в Лиге Жупиле. Этот мяч помог его команде одержать важную победу.
В чемпионате Бельгии в эти выходные проходят матчи 13 тура сезона 2023-2024. В одном из матчей субботы встретились аутсайдеры турнира – Левен принимал последнюю команду таблицы Вестерло, пишет 24 канал.
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За гостей выступает Сергей Сидорчук, который этим летом перебрался в чемпионат Бельгии по Динамо. Уже традиционно украинец вышел в основе и наконец-то отличился первым голом за Вестерло.
Команда Юнаса Де Рока смогла забить Левену два сухих мяча после перерыва. Второй из них как раз на счету Сидорчука. После штрафной и скидки от Пьефорта Сергей вкусно приложился к снаряду взлета, вколотив его в дальний угол.
Видео гола Сидорчука:
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В общей сложности 32-летний украинец отыграл 77 минут. Победа стала лишь второй для Вестерло в сезоне, но она позволила "сине-желтым" обойти Кортрейк и выйти на предпоследнюю строчку. Расстояние до спасительной зоны – три балла.
Кто такой Сергей Сидорчук
- Опорный хавбек является уроженцем крымского Джанкоя
- Воспитывался в академии запорожского Металлурга, за который выступал на профессиональном уровне четыре сезона (2008-2012)
- В 2012 перебрался в Динамо, а с 2013 закрепился в основной обойме игроков киевлян
- За "бело-синих" Сидорчук наиграл 327 матчей, забив 21 гол
- С 2017 года Сергей был капитаном Динамо
- Вместе с клубом хавбек трижды выиграл УПЛ и по четыре раза торжествовал в Кубке и Суперкубке Украины
- Летом 2023 Сидорчук перебрался в Вестерло, за который наиграл уже 7 встреч
- За сборную Украины Сергей дебютировал в 2014-м и провел уже 56 матчей, забив три гола