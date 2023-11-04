МанСити – Борнмут 6:1

Голы: Доку, 30, Силва, 33, 83, Аканджи, 37, Фоден, 64, Аке, 88 – Синистерра, 74

Команда Пепа Гвардиолы подошла к встрече в статусе явного фаворита. Ведь играли против одного из аутсайдеров в нынешнем сезоне-2023/2024. Илья Забарный уже традиционно вышел в старте Борнмута и отыграл весь матч, информирует 24 Канал.

Смотрите также Не без судьбы фарта: Миколенко забил дебютный гол за Эвертон в этом сезоне АПЛ – эффектное видео

30 минут болельщикам пришлось ждать первого гола. Доку обыгрался в стеночку с Родри и вывел МанСити вперед 1:0.

Уже через три минуты "горожане" удвоили свое преимущество в счете до 2:0. И снова Доку был в центре внимания, но на этот раз показал свою технику и ассистировал на Силву.

Прошло еще четыре минуты, и счет в матче стал уже 3:0 в пользу подопечных Гвардиолы. Автором гола стал Аканджи.

В первом тайме больше команды, а точнее, МанСити не забивало.

После перерыва Гвардиола снял с игры Голанда. Эрлинг получил травму и не смог продолжить матч, вместо него на поле появился Фил Фоден.

Прошло всего 18 минут, как Фоден уже отличился в воротах Борнмута. Фил получил передачу от Дока и легко расстрелял владения гостей. МанСити устроил настоящий адский прием "вишням" – 4:0.

В середине второго тайма Борнмут сумел забить гол престижа, который оформил Синистерра – 4:1.

Однако радость болельщиков гостей была недолгой. Уже на 83-й и 88-й минутах "горожане" забили дважды и установили окончательный счет встречи 6:1.