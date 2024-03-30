Никто не хотел выигрывать: бывший капитан Динамо получил штраф за "странный" матч в Бельгии

Поединок 30-го тура Лиги Жупиле между Вестерло и Генком вызвал много вопросов у бельгийской прокуратуры. Одним из фигурантов неприятной истории стал экс-динамовец Сергей Сидорчук.

17 марта в рамках 30-го тура чемпионата Бельгии Вестерло и Генк сыграли в результативную ничью 1:1. Такой счет устраивал обе команды.

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В Бельгии наказали команды за пассивную игру

По итогу матча Генк завершил первую часть турнира в чемпионской группе (топ-6), а Вестерло гарантировал прописку в элитном дивизионе. Команда Сидорчука попала в пульку середняков, где оказались команды с 7-12 места.

Что же произошло в концовке поединка? Генк сравнял счет на 86-й минуте матча. Остаток времени футболисты играли на сохранение ничейного результата без активности в атаке. Такие действия команд не понравились бельгийской прокуратуре, где последние пять минут игры назвали "вопиющим мошенничеством" и "глумлением над честной игрой".

Вестерло и Генк устроили цирк: смотрите видео

В итоге главные тренеры Генка и Вестерло получили дисквалификации на два матча. Такое же наказание получили капитаны команд. Все игроки, которые играли в эти минуты, были оштрафованы на 1000 евро за пассивное доигрывание. Среди них оказался бывший капитан Динамо Сергей Сидорчук. Кроме того, Вестерло уволил главного тренера Рика де Мила.

Карьеры Сидорчука в Бельгии