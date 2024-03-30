Никто не хотел выигрывать: бывший капитан Динамо получил штраф за "странный" матч в Бельгии
Источник:Sport.ua
Поединок 30-го тура Лиги Жупиле между Вестерло и Генком вызвал много вопросов у бельгийской прокуратуры. Одним из фигурантов неприятной истории стал экс-динамовец Сергей Сидорчук.
17 марта в рамках 30-го тура чемпионата Бельгии Вестерло и Генк сыграли в результативную ничью 1:1. Такой счет устраивал обе команды.
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В Бельгии наказали команды за пассивную игру
По итогу матча Генк завершил первую часть турнира в чемпионской группе (топ-6), а Вестерло гарантировал прописку в элитном дивизионе. Команда Сидорчука попала в пульку середняков, где оказались команды с 7-12 места.
Что же произошло в концовке поединка? Генк сравнял счет на 86-й минуте матча. Остаток времени футболисты играли на сохранение ничейного результата без активности в атаке. Такие действия команд не понравились бельгийской прокуратуре, где последние пять минут игры назвали "вопиющим мошенничеством" и "глумлением над честной игрой".
Вестерло и Генк устроили цирк: смотрите видео
В итоге главные тренеры Генка и Вестерло получили дисквалификации на два матча. Такое же наказание получили капитаны команд. Все игроки, которые играли в эти минуты, были оштрафованы на 1000 евро за пассивное доигрывание. Среди них оказался бывший капитан Динамо Сергей Сидорчук. Кроме того, Вестерло уволил главного тренера Рика де Мила.
Карьеры Сидорчука в Бельгии
- Напомним, что Сергей Сидорчук присоединился к Вестерло в начале сентября 2023 года. Динамо получило за своего полузащитника 700 тысяч евро.
- В сезоне 2023/24 украинец сыграл за бельгийскую команду 23 матча, забил 1 гол и отдал 1 ассист.
- Во второй части чемпионата Вестерло будет бороться за путевку в Лигу конференций.
- Контракт Сидорчука с Вестерло действует до 30 июня 2026 года.