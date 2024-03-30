17 березня у рамках 30-го туру чемпіонату Бельгії Вестерло та Генк зіграли в результативну нічию 1:1. Такий рахунок влаштовував обидві команди.

Читайте також Хоче екстрадицію в Росію: шокуючі подробиці перебування зіркового футболіста в ув'язненні в ОАЕ

У Бельгії покарали команди за пасивну гру

За підсумком матчу Генк завершив першу частину турніру в чемпіонській групі (топ-6), а Вестерло гарантував прописку в елітному дивізіоні. Команда Сидорчука потрапила у пульку середняків, де опинилися команди з 7-12 місця.

Що ж сталося наприкінці поєдинку? Генк зрівняв рахунок на 86-й хвилині матчу. Залишок часу футболісти грали на збереження нічийного результату без активності в атаці. Такі дії команд не сподобалися бельгійській прокуратурі, де останні п'ять хвилин гри назвали "кричущим шахрайством" та "глумом над чесною грою".

Вестерло та Генк влаштували цирк: дивіться відео

У підсумку головні тренери Генка та Вестерло отримали дискваліфікації на два матчі. Таке ж покарання отримали капітани команд. Усі гравці, які грали в ці хвилини, були оштрафовані на 1000 євро за пасивне догравання. Серед них опинився колишній капітан Динамо Сергій Сидорчук. Крім того, Вестерло звільнив головного тренера Ріка де Міла.

Кар'єри Сидорчука у Бельгії