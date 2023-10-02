"Лучшего Сидорчука вы еще не видели, нужно время": экс-капитан Динамо о переходе в Вестерло

Сергей Сидорчук уверен, что его трансфер в Бельгию пойдет ему на пользу. Опорник желает добиться своего максимума.

Сергей Сидорчук объяснил, почему перебрался в Вестерло. Опытный футболист не считает себя топовым исполнителем.

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Никогда не останавливаться

Бывший капитан киевского коллектива отметил, что он не тот игрок, который многое говорит о собственной игре, поскольку хочет быть командным игроком. Сидорчук сразу подчеркнул, что тот факт, что он пришел в роли лидера по Динамо, не означает, что он будет большим игроком в Вестерло.

Сергей также отметил, что покинув Динамо, он хотел выйти из зоны комфорта, поскольку он "все время сидел в теплой ванне, но иногда нужно принять холодный душ". Опорник убежден, что держит нашу остроту и дает новый взгляд. Сидорчук отметил, что такая борьба под солнцем преследует его всю жизнь, поэтому такой характер у него крови, что, по мнению футболиста, не изменится у Вестерло.

Более того, Сидорчук отметил, что болельщики еще не видели "его лучшего", потому что ему еще нужно время, чтобы адаптироваться и вырасти к пиковой форме, поэтому игрок не желает останавливаться развиваться. Сергей также вспомнил, что в начале карьеры боролся за сохранение места в элите с запорожским Металлургом, развившим его менталитет.

Вестерло будет тяжело, я это осознаю. Но уверен, что у нас есть команда, которая может позаботиться о себе. В прошлом сезоне я смотрел несколько матчей. Я видел схожесть с футболом Динамо. Команда, любящая играть в внимательный и конструктивный футбол. Сейчас, возможно, нам не стоит демонстрировать это некоторое время, ведь нам нужны очки. Но, когда мы наберем их достаточное количество, будем показывать хороший футбол,

– сказал Сидорчук.

Напомним, что Сергей перебрался в бельгийский коллектив за 500 тысяч евро. Украинец успел провести за Вестерло, которое после 9 сыгранных туров в тамошнем первенстве занимает последнюю строчку, три полных матча, однако результативными действиями еще не отличался. Молодой Владимир Бражко, подменивший Сидорчука в Динамо, уже забил три мяча, в крайней игре оформив дубль.