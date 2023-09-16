Украинский полузащитник вышел в стартовом составе Вестерло в матче против Антверпена, попавшего в одну группу Лиги чемпионов с донецким Шахтером. В первом тайме команды на обоих забили всего один гол. На перерыв гости ушли с минимальным преимуществом в счете, пишет 24 Канал.

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Во второй части игры мяч еще дважды залетал в сетку ворот хозяев, а финальный свисток зафиксировал уверенную победу Антверпена 0:3.

Сергей Сидорчук провел весь поединок и запомнился только желтой карточкой, которую получил на 47-й минуте.

Вестерло потерпел шестое поражение подряд. Новый клуб Сергея продолжает идти на предпоследней 15-й строчке таблицы, набрав в 7 матчах лишь один балл. Хуже дела только у последнего Кортрейка, у которого тоже в активе только один пункт.

22 сентября у Вестерло будет шанс реабилитироваться в глазах своих болельщиков. Клуб украинца сыграет на выезде против стандарта. Но это будет сверхсложный матч для гостей.