Український півзахисник вийшов у стартовому складі Вестерло у матчі проти Антверпена, який потрапив в одну групу Ліги чемпіонів із донецьким Шахтарем. У першому таймі команди на обох забили лише один гол. На перерву гості пішли з мінімальною перевагою у рахунку, пише 24 Канал.
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У другій частині гри м'яч ще двічі залітав у сітку воріт господарів, а фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу Антверпена 0:3.
Сергій Сидорчук провів увесь поєдинок та запам'ятався лише жовтою карткою, яку отримав на 47-й хвилині.
Вестерло зазнав шостої поразки поспіль. Новий клуб Сергія продовжує йти на передостанній 15-й сходинці таблиці, набравши у 7-ми матчах лише один бал. Гірші справи лише в останнього Кортрейка, у якого теж в активі лише один пункт.
22 вересня Вестерло матиме шанс реабілітуватись в очах своїх уболівальників. Клуб українця зіграє на виїзді проти Стандарта. Але це буде надскладний поєдинок для гостей.
- Нагадаємо, що Сидорчук 5 вересня 2023 року став футболістом Вестерло.
- Український футболіст підписав 3-річний контракт до кінця червня 2026 року. Після чого Сергій вирушив у розташування збірної України, як у вересні провела два матчі відбору на Євро-2024.
- Динамо заробило на трансфері свого капітана 700 тисяч євро.