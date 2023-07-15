Готовятся по полной: новичок УПЛ усилился экс-игроком Динамо и сборной Украины

Сергей Рыбалка отправился в поиски нового места трудоустройства. Полузащитник решил помочь нуждающимся.

Сергей Рыбалка официально стал игроком ЛНЗ. Полузащитник оказался не нужен его предыдущему коллективу.

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Нуждаются в подобных кадрах

Такие опытные футболисты как Сергей Рыбалка всегда были нужны коллективам, которые только повысились в классе до уровня элиты любого национального чемпионата. Черкасский ЛНЗ готовится к дебюту в Украинской Премьер-лиге (Черкассы впервые будут представлены в высшем дивизионе Украины), решил не отходить от тенденции и пригласить в свой состав именитого игрока с багажом опыта за спиной.

Таким образом, Сергей Рыбалка, решил перебраться к "производителям семян". Ранее опытного футболиста Александрия выставила за дверь, отстранив от первой команды за год до завершения соглашения (полузащитник выступал за "горожан" в прошлом сезоне). Стороны заключили контракт до лета 2024 года. В черкасском клубе маститый футболист будет выступать под 37-м номером. Раньше ЛНЗ уже успел усилиться лидером ровенского Вереса.

Сергей Рыбалка / инстаграмм ЛНЗ

Футбольный путь полузащитника