"Ребров всех достал": тренер Аль-Айна жестко высказался о возможном приходе в сборную Украины

Сергей Станиславович отказывается говорить о работе в национальной команде, пока у него контракт с Аль-Айном. Коуч возмущен давлением от СМИ своей кандидатуры.

С декабря прошлого года сборная Украины по футболу остается без главного тренера. На матч против Англии команду вывели коуч молодежки Руслан Ротань.

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Очевидным фаворитом на этот пост является тренер Аль-Айна Сергей Ребров. Его контракт с арабской командой действует до конца июня, но матчи все отыграны будут еще в мае.

Ребров сейчас не думает о сборной

Высока вероятность того, что коуч сможет возглавить нашу команду на следующие игры квалификации Евро-2024. Однако сам Сергей Станиславович пока не собирается говорить по этой теме. Он попросил уважать его контракт с Аль-Айном.

До завершения нынешнего контракта с клубом я больше не буду говорить на эту тему. Я уважаю свой контракт и свой клуб, в котором работаю. Сейчас Аль-Айн – единственная команда в ОАЭ, соревнующаяся в трех турнирах – два Кубка и мы боремся за чемпионство. Мы будем бороться до конца и стараемся максимально удачно выступать во всех турнирах. И в этой ситуации я хочу максимально сосредоточиться на своей команде. И я не собираюсь ничего комментировать, никакие публикации. Потому что сейчас, если Ребров что-то не прокомментировал, то у него есть что-то за спиной. Считают, что я что-то скрываю. Еще раз повторяю: я уважаю свою страну, уважаю национальную сборную своей страны, уважаю тех тренеров, которые работали и работают там,

– отметил Ребров.

Сам Коуч считает, что он не единственный хороший тренер в Украине. Ребров даже назвал свои кандидатуры на пост наставника сборной, а также упрекнул Мирона Маркевича за слова о нем.

В Украине достаточно квалифицированных тренеров, работу которых я уважаю и работающих в Украине. Тот же Юрий Вернидуб, Роман Григорчук, тот же Виктор Скрипник. Они работают и делают это удачно многие годы. Я считаю, что Ребров – не единственный кандидат на позицию главного тренера национальной команды. Я назвал много тренеров, которые достойны сборной. Тот же Юрий Калитвинцев может претендовать. И мне очень неприятно было слышать слова Мирона Маркевича, которого я уважаю, очень успешно работал в Украине, недолго, но работал со сборной. Он понимает, что такое ежедневная работа тренера, насколько это сложно. И когда он заявляет всю страну, что Украина ждет Мессию, то он оскорбляет себя. Не меня, не ассоциацию. Я не знаю, что он хотел показать. Я считаю, что в Украине достаточно тренеров. Это не моя прерогатива. Это не я выбираю тренера национальной сборной. И я не виноват, что у меня контракт до конца июня. Я сам буду принимать решение,

– заявил Ребров.

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Вопросы к журналистам

Кроме того, Сергей Станиславович возмутился большим вниманием СМИ к его персоне. Он попросил не спекулировать на его имени и не поднимать тему сборной Украины до завершения контракта с Аль-Айном.

Слишком много разговоров на эту тему. Во-первых, я хотел бы задать вопрос журналистики. Какая цель? Что журналисты хотят добиться своими заявлениями? Я считаю, что цель журналистики – хорошо описать какие-либо события или предусмотреть их. Сейчас, насколько я вижу, цель многих журналистов совершить какую-то сенсацию на чьем-то имени, ныне на моем, и эту тему раскручивать постоянно, чтобы привлечь внимание к себе и, наверное, дать какой-то негатив моему имени. Потому что я ничего не комментирую. То, что сейчас происходит в украинском медиапространстве вокруг моего имени и национальной сборной, это ненормально.

Те комментарии, которые приходят отсюда, я комментирую свое будущее местным журналистам. И если там кто-то услышал слово "Иншалла" и как-то его перевел… Кто бывал в ОАЭ, знает, что это слово произносится здесь после многих ситуаций. И слово "Иншалла" подразумевает вообще все. Даст Бог – значит даст. Не даст – тоже хорошо. Это слово означает: "Окей, подождите и вы все узнаете". А сейчас это слово интерпретируют, будто я сказал «Даст Бог и я продлю контракт с «Аль-Айном».

Я думаю, что это должны комментировать не журналисты, а представители УАФ. А не адресовать это все мне. Потому что сейчас создается впечатление, что всех уже Ребров получил. А я сижу здесь, спокойно работаю и вообще ничего об этом не знаю, когда мне звонят по телефону мои друзья и говорят: "Слушай, то, что происходит в Украине, это не нормально". Поэтому сейчас я хотел бы еще раз прокомментировать существующую ситуацию и еще раз сказать, что я никогда не отказывался работать со сборной Украины. Особенно в той ситуации, в которой находится наша страна. Но я хочу, чтобы все уважали меня и мой контракт с Аль-Айном, дали мне доработать, и тогда я приму решение,

– финализовал Ребров.

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Ребров в Аль-Айне

Сергей Станиславович возглавил Аль-Айн в 2021 году и в своем дебютном сезоне привел команду к чемпионству и победе в Кубке. За четыре тура до финиша лиги ОАЭ его подопечные идут вторыми, отставая от лидера Аль-Ахли на пять баллов.

Напомним, что в июне сборную Украины ожидает три поединка. 12 марта "сине-желтые" должны провести товарищеский матч с Германией, а 16 и 19 числа украинцев ожидают игры квалификации Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты соответственно.