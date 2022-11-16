Сергей Ребров встретился с украинскими военными в госпитале

Украинский тренер Сергей Ребров с неожиданным визитом посетил Киев. Он нашел время, чтобы встретиться с защитниками Украины.

Ребров прибыл в Киев в понедельник, 14 ноября. Сначала он посетил Главный военный клинический госпиталь, где подарил футбольные мячи со своими автографами и спортивную одежду, охотно фотографировался и искренне поблагодарил защитников.

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После военного госпиталя Ребров побывал в Киевском военном лицее имени Ивана Богуна. В память о встрече он подарил будущим воинам футбольные мячи и экипировку, которые они опробуют в игре на недавно построенной в лицее футбольной площадке.



Ребров встретился с лицеистами / фото ТаТоТакое

СМИ писали, что во время своего визита в столицу Украины Ребров встретился с представителями Украинской ассоциации футбола. И якобы одна из тем разговоров – возможность возглавить сборную Украины.

Сейчас сборная Украины по футболу формально без главного тренера. Контракт Александра Петракова истек в октябре после последнего матча против шотландцев. Зато у Реброва действует контракт с Аль-Айном до лета 2023 года. Но сборная Украины в отборе на Евро-2024 стартует уже в марте – на выезде против Англии. Поэтому вопрос о главном тренере команды следует определить к тому времени. И якобы во время встречи с Ребровым обсуждалась возможность досрочного расторжения контракта с клубом из ОАЭ, чтобы возглавить сборную Украины зимой.