Реброву в сборной быть: известно когда, на сколько и с кем тренер возглавит национальную команду

Сергей Ребров сто процентов станет главным тренером сборной Украины. Однако есть некоторые детали, которые мешают коучу здесь и сейчас подписать контракт с УАФ.

Сергей Ребров должен оказаться во главе сборной Украины уже на июньских матчах. И вот контракт эксдинамовца с Аль-Айном рассчитан именно к концу первого месяца лета 2023 года.

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Дата назначения тренера сборной Украины

Уже известно, что на первый матч квалификации к Евро-2024 против сборной Англии на переполненный Уэмбли украинцев, скорее всего, выведет Руслан Ротань. Кандидатуру тренера Александрии утвердил сам Сергей Ребров. Назначение тренера Аль-Айна на пост наставника "сине-желтых" планируется на июнь. Тогда сборная Украины проведет еще два матча отбора к Евро-2024 со сборными Северной Македонии (16 числа) и Мальты (19 числа).

Контракт Реброва с командой из ОАЭ рассчитан до 30 июня, что и рождает проблемы. Однако отмечается, что Сергей должен расторгнуть соглашение с Аль-Айном еще в мае и смело приступить к работе в сборной. Уже в марте Украина официально узнает о назначении Реброва на пост главного тренера национальной команды, хотя и тренировать он сможет только с июня.

Срок сделки Реброва

УАФ рассчитывает договориться с Ребровым о сотрудничестве на 8 лет, то есть ассоциация желает, чтобы Сергей возглавлял сборную Украины на чемпионат мира-2030. Однако такие контракты можно подписывать максимум на 5 лет, и УАФ планирует обойти систему и заключить соглашение по системе 4 плюс 4. К тому же, УАФ не подписывает предварительное соглашение с Ребровым, а влечет последнее для того, чтобы у Сергея возникло как можно меньше конфликтов с Аль-Айном, которых и так не избежать. Клуб по ОАЭ банально может отказаться платить зарплату украинцу и пугать Реброва другими санкциями.

Тренерский штаб Реброва в сборной

Относительно тренеского штаба Сергея Реброва в сборной Украины. Известно, что в него войдут два испанца, Рустам Худжамов и еще несколько украинцев, кандидатуры которых, возможно, еще даже не утверждены.