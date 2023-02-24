Ребров возглавит сборную Украины летом и получит карт-бланш доверия: детали договора тренера

Наставник Аль-Айна не сможет начать отбор на Евро-2024 с национальной командой, но именно он его закончит. Более того, Сергей Станиславович может проработать в национальной команде целых семь лет.

Уже около двух месяцев сборная Украины по футболу остается без главного тренера. УАФ решила не продлевать контракт с Александром Петраковым, который возглавил в итоге сборную Армении.

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Давно известно, что приоритетом для ассоциации является подписание Сергея Реброва. Сам тренер не прочь возглавить национальную команду, но у него есть действующий контракт с клубом Аль-Айн из ОАЭ, который действует до конца июня этого года.

Это помешает ему возглавить сборную Украины уже в начале квалификации Евро-2024 в марте. Впрочем, с июня Сергей Станиславович должен быть назначен в национальную команду, о чем сообщают украинские СМИ.

По их информации именно летом Ребров подпишет контракт с УАФ по схеме 1,5+2. Это означает, что он гарантированно доработает отбор на Евро-2024 и сам финальный турнир (если Украина попадет туда), а также квалификацию на ЧМ-2026.

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Также договор может быть пролонгирован до конца 2030 года. Это произойдет в том случае, если украинскую ассоциацию удовлетворят результаты команды и Ребров с командой смогут построить состоятельную структуру сборных.

Напомним, что в квалификации на чемпионат Европы-2024 наша команда сыграет с Италией, Англией, Северной Македонией и Мальтой. Первый матч сборная Украины проведет 26 марта в гостях с британцами. Ожидается, что команду на этот матч возглавит Руслан Ротань.