Сергей Ребров стал чемпионом ОАЭ: украинец отпраздновал победу с сине-желтым флагом

Украинский тренер Сергей Ребров выиграл чемпионский титул ОАЭ во главе Аль-Айна. Его команда в решающем поединке разгромила Аль-Джазиру.

Шестой титул в качестве тренера

В начале мая украинский специалист получил первый трофей во главе Аль-Айна. подопечные Реброва выиграли Кубка лиги ОАЭ, пишет 24 канал.

Читайте также Первый трофей в ОАЭ: Ребров отпраздновал победу Аль-Айна с сыновьями и украинским флагом

Эту победу украинец отметил вместе со своими сыновьями, а также украинским флагом.

Ребров выиграл второй титул в команде по ОАЭ. Аль-Айн за три тура до конца выиграл досрочно чемпионат.

В матче 23 тура команда Сергея Реброва разгромила Аль-Джазиру и оторвалась от ближайшего преследователя на 10 очков.

Команда Реброва победила со счетом 5:0 – самая большая победа под руководством украинца. Команда Сергея Реброва недостижима для преследователей.

Как и во время триумфа в Кубке лиги ОАЭ, Ребров после матча отметил титул с украинским флагом. С ним сфотографировались и остальные игроки Аль-Айна.



Сергей Ребров стал чемпионом ОАЭ / Фото из твиттера Аль-Айна

Тренерская карьера Реброва

Для украинского тренера – это шестой чемпионский титул в карьере.

Наибольшее количество побед (три титула) украинец одержал в составе венгерского Ференцвароша, где работал перед тем, как возглавить Аль-Айн.

Еще дважды Ребров становился чемпионом по Динамо в Украине.

Лишь дважды в карьере украинец не приводил свою команду к золотым медалям – в сезоне 2016/2017, когда Динамо заняло второе место в чемпионате, а также с саудовским Аль-Ахли в сезоне 2017/2018.

Ребров в ОАЭ

Украинец возглавил Аль-Айн летом 2021 года. До этого он тренировал Ференцварош. Ребров претендовал на начало главного тренера сборной Украины, но не договорился о расставании с Аль-Айном и продолжил работать с клубом.

Ребров получил два командных трофея в ОАЭ. Перед этим у него были только индивидуальные награды: в апреле он стал в седьмой раз подряд лучшим тренером в Эмиратах.

Под руководством украинского тренера Аль-Айн сыграл 32 матча, одержав 22 победы и семь раз сыграв вничью.