Сергей Ребров расторг контракт с Аль-Айном: на очереди сборная Украины

Главный тренер Аль-Айна Сергей Ребров расторг контракт с клубом. Теперь, судя по всему, Ребров готовится стать новым наставником национальной команды Украины.

Соглашение специалиста было рассчитано на два года с возможностью продления еще на один.

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До переезда в Аль-Айн Ребров возглавлял киевское Динамо, Аль-Ахли и венгерский Ференцварош. Конкурентом Реброва на пост главного тренера сборной Украины был легендарный наставник Мирон Маркевич. Но чаша весов склонилась в сторону экс-тренера киевлян.

Сборная Украины осталась без главного тренера

В первый день августа стало известно, что контракт Шевченко с УАФ подошел к своему завершению. Андрей Николаевич поблагодарил всех за работу. Вместе с ним больше в "сине-желтой" команде не будет помощник украинца Андреа Малдера.

Еще летом 2020 года в УАФ предложили Шевченко новое соглашение на 2,5 года, а в сентябре 2020 года Шевченко подтвердил информацию о подписании соглашения на такой срок.

Наставнику удалось на мажорной ноте покинуть сборную. Шевченко вывел Украину в четвертьфинал Евро-2020.

В качестве футболиста Ребров провел 75 поединков за национальную сборную и забил 15 голов. Таким образом, он занимает четвертое место в историческом реестре бомбардиров "сине-желтых".